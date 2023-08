Nagy örömükre szolgál, hogy idén is rengetegen gondolták úgy, hogy tanulmányaikat itt kezdik meg. A magas létszám lehetővé tette azt is, hogy ismételten három első osztályt indíthassanak. Az osztályok kialakításánál igyekeztek maximálisan figyelembe venni a szülői kéréseket, preferenciákat.

A végleges besorolásról az iskola titkárságán lehet érdeklődni a 36/568-000-ás telefonszámon vagy személyesen, munkanapokon reggel nyolctól délig.

Megtudtuk azt is, hogy elegendő, elhivatott pedagógus van az intézményben. Az ének-zene és fizika szakos tanárt hiába kerestek, így ezeket a feladatokat helyettesítéssel oldják meg.

Az elmúlt évek nagyszabású korszerűsítési munkáinak köszönhetően minden adott a zökkenőmentes oktatáshoz.