Mint megírtuk, a hónap elején sajtótájékoztatót tartott Hatvanban Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője és Kismihók Tamás, a párt városi elnöke. Kismihók Tamás úgy vélekedett, hogy az utóbbi időszak egyik legnagyobb problémája, miszerint rengeteg külföldi vendégmunkás dolgozik a környéken. Megtalálható köztük ázsiai, muszlim, filippinó, szerb és ukrán munkavállaló is, emellett a közeli településeken élők is hasonló hírekről számolnak be.