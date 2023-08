Mivel ebben az évben borongós idővel indult a szezon, a tavalyihoz képest minimálisan visszaesett a létesítmény látogatása. Így is összesen több mint 30 ezren hűsítették magukat a medencékben, de itt edzettek a Valkai Ági Vízilabda Akadémia növendékei, valamint a létesítmény helyszínt biztosított a táborozók számára is. Mindezek mellett a fürdőben tartotta focitáborát a Hatvani Góliát DSE, és strandfoci kupát is rendeztek, de ingyenes anyajegyszűrés is volt. Az új csúszda is népszerűnek bizonyult.