Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Gárdonyi Máté egyháztörténész, egyetemi tanár volt, aki arról beszélt, hogy Szent István király számára nem különült el a vallás és politika, az akarata az volt, hogy az ország irányítása keresztényi egységben működjön.

A szentmise végén felszentelték és megáldották az új kenyeret, majd az egyházi vezetők és a vendégek a hívekkel körmenetem vettek részt a templom körül.

Az újhatvani ünnepség a Szent István szobornál folytatódott, ahol Tatai István református lelkész mondott áldást. Szavai után Horváth Richárd polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy amikor a magyar törzsek 895 táján elfoglalták a Kárpát-medence területeit, talán nem is gondolták, hogy ez a föld ezer éven túl is az otthont jelenti majd a magyarok számára. Hozzátette, a történelmi viharok során az összetartás volt a legfontosabb ereje a nemzetnek, ezért ma is lényeges, hogy a legfontosabb kérdésekben együtt döntsünk és ne a különbözőségekre, hanem az azonosságokra építsük a közösséget.

Az ünnepi beszéd után a megszentelt új kenyér felkínálása következett, melyet a hívek között osztottak szét.