Hatvanban az elmúlt órák csapadékos időjárása hozott ugyan némi enyhülést, de az azt megelőző tartós kánikula megtette a hatását: ismét elviselhetetlen bűz árasztotta el a város egyes pontjait. Legalábbis erről tanúskodnak azok a több hónapnyi szünet után ismét megjelenő bejegyzések, amelyeket az e célra létrehozott Facebook-csoportban osztanak meg egymással a tagok.

– A mai napon telt be a pohár – írta hétfőn az egyik, István nevű felhasználó. – Felhívtam a Heves megyei kormányhivatalt, hogy panaszt tegyek a bűz miatt, amit két hete éjjel-nappal szagolok. Azonban jelenleg nem Heves, hanem Nógrád az illetékes eljáró hatóság, ott kell írásban jelezni a jelenséget. Kérek mindenkit, hogy ugyanígy tegye. Kérdés esetén próbálok az ügyintézés során segíteni.

A poszt alatt számos hozzászólás olvasható, amelyek egy része a szerintük felelős önkormányzat – jelesül Lőrinci – tétlenségét kárhoztatja, megjegyezve, hogy a kisebbik Zagyva-parti városban is kellemetlen szagok észlelhetők. Vannak, továbbá, akik úgy gondolják, hogy a több évtizede működő hulladékgondozó telepen felborult az egyensúly, azt azonban nem fejtik ki, mire gondolnak. Találkoztunk olyan kommenttel is, amelyik arról számolt be, hogy egy hónappal ezelőtt ellenőrzést tartottak a területen, de arra az időre megszűnt a beszállítói teherforgalom.

Az emberek dühét az is kiváltotta, amikor Lőrinci nem csatlakozott a külterületén lévő egykori pernyehányón működő cég elleni perhez, Hatvan viszont igen.

– Jelenleg az országban nincs olyan hatóság, amely meghatározta volna a városunkat terhelő bűz forrását. Ugyanakkor a szomszédos Lőrinci határában működő pernyehányónál működő vállalkozás tevékenységét a környezetvédelmi hatóság felülvizsgálta, és olyan döntéseket hozott, amelyek befolyásolhatják a működését. Az érintett kft. a bíróságon megtámadta ezeket a döntéseket. Önkormányzatunk számára felajánlották, hogy a pernyertesség érdekében a hatóság oldalán lépjünk be a folyamatba – indokolta a lépést Horváth Richárd hatvani polgármester.

A lőrinciek távolmaradást alátámasztó érveiről viszont nem tudunk beszámolni, mivel az ottani testület rendkívüli, zárt ülésen döntött úgy, hogy egyik peres felet sem támogatják ily módon.

Az ügyhöz tartozik az is, hogy még áprilisban lőrinci állampolgárok petíciót adtak le, amelyben az aláírók kérik, hogy az önkormányzat csatlakozzon az említett perhez. Az ívekhez csatoltak egy listát, amelyen 596 ember személyes adatait szerepeltetik. A polgármesteri hivatal utóbbival összefüggésben arról tájékoztatta a petíció aláírásában érintetteket, hogy az adatokat leadó és kezelő személy nem igazolta, miszerint az aláírók személyes adatait jogszerűen gyűjtötte össze, továbbá azt sem, hogy az érintettek mikor, milyen céllal, milyen tájékoztatást követően, hogyan adták meg az információkat, s milyen módon járultak hozzá személyes adataik továbbításához. Hozzátették: a hivatal további intézkedésig a személyes adatokat elzártan tárolja, illetéktelenek által hozzáférésre nincs lehetőség.