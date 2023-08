Hatvanban csütörtökön délután sajtótájékoztató tartott Dócs Dávid, a Mi hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője és Kismihók Tamás, a párt városi elnöke.

Kismihók Tamás szerint az utóbbi időszak egyik legnagyobb problémája, hogy rengeteg külföldi vendégmunkás dolgozik a környéken. Szerinte a számuk már ezer fölött van, s megtalálható köztük ázsiai, muszlim, filippinó, szerb és ukrán munkavállaló is. Emellett a közeli településeken élők is hasonló hírekről számolnak be.

– Nagyon sokan keresték meg pártunkat azzal, hogy a fizetésnapokon tapasztalható dorbézolás, hangoskodás megkeseríti a hatvaniak életét – mondta a városi elnök. – Valószínűleg ez sokaknak jó üzlet, de a többség nyugalmát zavarja. Elküldtük kérdéseinket a jegyzőnek és a kormányhivatalnak, remélve, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül válaszolnak.

Kismihók Tamás szerint a pártja egyebek közt arra kíváncsi, hogy mennyi külföldi vendégmunkás dolgozik hivatalos engedéllyel az ipari parkban lévő gyárakban, összesen hányan tartózkodnak Hatvanban, mennyi családi házat és egyéb magántulajdon alakítottak át munkásszállóvá, utóbbiak megfelelnek-e az előírásoknak, ellenőrzik-e ezeket a helyeket, az üzemeltetők betartják-e a jogszabályokat, illetve valós létszámot adnak-e meg, ha megkérdezik őket?

A hatvani elnök szerint a helyzet orvoslásához az ipari parkra ki kellene tenni a „Megtelt” táblát. – Ne felejtsük el, hogy Hatvan a hatvaniaké! – idézte Horváth Richárd polgármester szlogenjét.

Dócs Dávid, az országgyűlés jegyzője szerint ami Hatvanban tapasztalható, az egyben országos probléma is. Szerinte olyan helyeken épülnek több száz milliárdos beruházások, ahol ennek nincsenek meg a feltételei, mindenütt munkaerő-hiány tapasztalható.

– Feltehetjük a kérdést: ez esetben kinek épülnek ezek a gyárak? A multinacionális cégek kiviszik a profitot, így ezekből az üzemekből hazánknak nem sok haszna származik – vélekedett. Szerinte Magyarországnak inkább a mezőgazdaságra épülő struktúrát kellene megvalósítania.

– Meg fogjuk akadályozni, hogy bevándorlóországgá váljunk. Ahogy Hatvan a hatvaniaké, úgy Magyarország a magyaroké! – zárta szavait.