Egy év alatt száznál több új iskolaőr állt szolgálatba, országszerte már 571 intézményben vannak jelen az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján. Az ORFK lapunknak megküldött júliusi adatai szerint az 578 fős iskolaőri létszámmal a helyek 85 százaléka volt betöltött. Sok helyen cserélődnek az őrök, három év alatt 342-en találtak más munkát maguknak, vármegyénkben 26-an próbálták ki az iskolaőrséget, majd kerestek másik állást. A feladatot ellátók fizetése kevéssel alatta maradt a bruttó 300 ezer forintnak, ezen kívül évi bruttó 200 ezer forint cafetéria juttatásra voltak jogosultak.

A rendőrség adatai szerint az elmúlt tanévben az iskolaőrök 199 esetben intézkedtek, ebből 25 volt testi kényszer, emellett akadt egy-egy bilincselés és gázsprézés is. Gumibotozni egyszer sem kellett.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 2022/23-as tanévkezdéssel 8 új intézménnyel 25-ről 33-ra bővült Heves vármegyében az iskolaőri programban résztvevő tanintézmények száma, az iskolaőri létszám szintén 33 volt. A tanév során távozó öt embert kellett pótolniuk, ami rövid időn belül megtörtént.

A rendőrség megkeresésünkre adott válasza szerint a tanév végén értékelték az iskolaőrség működését, ehhez kérték a fenntartók és intézményvezetők véleményét is. A visszajelzések alapján általános tapasztalat, hogy az iskolák vezetői, pedagógusai és dolgozói elégedettek az iskolaőrök munkájával, pozitívan állnak az iskolaőrséghez. A diákok és a szülők is eredményesnek tartják munkájukat, tőlük is pozitív visszajelzések érkeztek. Jelenlétük visszatartó erejű az épületbe illetéktelenül belépni szándékozókkal szemben, biztonságérzetet ad tanuló, pedagógus, szülő számára egyaránt. Az intézményekben javult a fegyelmi helyzet, az iskolaőr jelenléte segíti a gyermekeket és a szülőket a szabályok betartásában.

A szolgálatot teljesítő iskolaőrök legfontosabb feladata a bűnmegelőzés, a biztonság megteremtése. Tevékenységük jelentős részét a bűnmegelőzési célzatú jelenlét, odafigyelés jelenti. Iskolaőri intézkedésre vármegyénkben összesen négy esetben volt szükség a tanévben (ez nem tekinthető soknak, további tíz megyében hasonlóan alacsony volt a szám). Kényszerintézkedést, kényszerítő eszközt nem kellett alkalmazniuk, használniuk.

A HVRFK-tól megtudtuk, az új tanévre egyetlen iskola sem jelezte a programból történő kilépési szándékát. A 2023/24-es tanévtől kormányhatározat alapján növelik az iskolaőri állomány létszámát. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 13 újonnan belépő oktatási intézmény csatlakozott az iskolaőri hálózathoz, ezért az elsődleges céljuk jelenleg az új munkakörök mielőbbi feltöltése. Ennek érdekében jelenleg is folyik a toborzás, az alkalmassági vizsgálatok és a beiskolázások.

Jelenleg Boldogon, Egercsehiben, Tarnazsadányban, Tarnabodon, Gyöngyösorosziban, Gyöngyösön, Halmajugrán, Hatvanban, Csányban és Erken keresnek iskolaőröket az ottani oktatási intézményekbe.