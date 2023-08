Ahogy arról korábban már többször is írtunk, az állami kezelésű gyöngyösi belterületi utak felújításának keretében még 2022 májusában kezdődött a Vachott Sándor utca rekonstrukciója, ami a Nagy-patakon átvezető híd kivételével el is készült. A híd tartószerkezetében ugyanis olyan hibákat fedeztek fel, amelyeket előre nem lehetett látni, ezért a felújítást felfüggesztették. Most gyakorlatilag új hidat kell építeni. E hónap elején a hídfők betonozását végezték el, három hete pedig az áthidaló gerendákat emelték a helyükre. Horváth László országgyűlési képviselő a napokban arról tájékoztatott, hogy a betonozás után a pályaszerkezet építése következik, majd a kivitelező legkésőbb idén október 20-ig visszaadja a forgalomnak a szakaszt.