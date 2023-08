Ez alkalommal Holló Erzsébettel, a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő gyöngyösi Cantus Corvinus Vegyeskar alapítójával, vezetőjével, Gyöngyös díszpolgárával, Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusával beszélgettünk.

Holló Erzsébet többek között beszél arról, vajon örökölte-e, vagy szerezte a zeneszeretetét. Megtudhatjuk, hogyan vezetett az útja az óvónői munkától a gimnáziumi ének- és zeneoktatáson át a karnagyi tevékenységig. A vegyeskar elmúlt 40 évébe is bepillanthatunk, amely olyan közösséget alkot, ahol mély barátságok, szenvedélyes szerelmek szövődtek, és házasságok is köttettek az évtizedek során. Áttekinthetjük a kórus nemzetközi szerepléseinek gazdag listáját. S nem utolsó sorban, megtudhatjuk azt is, hogy a jubileumi évben milyen terveik vannak még, hol láthatjuk és hallhatjuk őket idén.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!