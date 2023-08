Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy ismét új vizekre eveznek a folyami hulladékgyűjtő versenyek petkalózai. Az augusztusi főfutam a Közép-Tisza Kisköre és Szolnok közötti szakaszát veszi célba, hogy tisztábbá váljon a folyó és ártere.

A Tények riportjából az is kiderült, hogy tévét, hűtőszekrényt, hordót és még játékbaba fejet is találtak már a szemétszedők a hétfő reggel elstartolt 11. PET kupán. Az eseményen több mint 200-an szállnak vízre, hogy megtisztítsák a Tiszát Kiskörétől Szolnokig. Naponta 7-10 tonna hulladékot gyűjtenek össze ilyenkor a versenyzők, akik a PET palackokból készített hajóikkal szállnak vízre. Az eseményen nemcsak felnőttek, hanem gyerekek is részt vesznek, egyikük még egy hajót is tervezett.