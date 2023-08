Idén is lesz Patak Parti Kacsa Parti augusztus 20-án – osztotta meg közösségi oldalán a Rotary Club Eger. Ebben az évebn is háromezer napszemüveges, sárga kis gumi verseny kacsa úszik majd az Eger-patakban.

A cél idén is nemes, értelmi sérült, halmozottan fogyatékos, autista, valamint hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek részére szól az akció, gyanis a befolyt összegből kerekesszékes hintát telepítenek majd, illetve kerékpárokat vásárolnak.

– Kérünk minden nemes lelkű, segítő szándékú embert, hogy adományával járuljon hozzá a sikerhez, adakozzon, fogadjon örökbe kacsát. Minden ötszáz forint után egy kacsajegyet adunk köszönetül, mellyel részt vesz a játékban és értékes díjakat nyerhet. A verseny helyszínén is várjuk az adakozókat, augusztus 20-án, 10 órától – tették közzé.

A kacsafutam mellett más programokkal is várnak mindenkit, mások mellett fellépnek az egri majorettesek, lesz komédia, de bevonulnak a helyszínre a Rotary Harley Davidson motorosok.