A Nemzetközi Meteoros Szervezet 2023-as meteor-naptára szerint idén augusztus 13-án lesz a Perseidák maximuma. Az előrejelzés beválása esetén előtte és utána éjszakán számíthatunk maximumközeli aktivitásra. Perseidákat azonban július 17-e tájától augusztus 24-ig minden éjjel láthatunk – írja a Vega Csillagászati Egyesület.

És profi fotós már látott is, Komka Péter, Heves megye sajtódíjas MTI-s fotográfusa gyönyörű fotókkal örvendeztette meg magát, s bennünket is. Hollókőnél sikerült megörökítenie a Perseidák meteorrajt. Perseidák az egyik legismertebb és sűrű csillaghullást előidéző meteorraj, amelyet a rajban számos apró porszemcséiből álló részecskék alkotnak. Ezek nagy sebességük miatt, ahogy belépnek a földi légkörbe úgy felhevülnek és el is égnek.