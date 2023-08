A mintegy 7 millió forint önkormányzati forrásból kialakított nyilvános illemhely a mátrafüredi a salakos pálya mellett, az új játszótér közelében található. A patak melletti parkolónál már évek óta működik illemhely, de a nagy sikerű új játszótér miatt a közelben is szükség volt egynek az elhelyezésére. Sokan ugyanis a park mellett bokros területet használták dolguk elvégzésére. Ez a probléma most megoldódott. A vécét úgy alakították ki, hogy kerekesszékkel és babakocsival is könnyen megközelíthető legyen, részletezi a közlemény.

A városháza azt is közölte, hogy az illemhely kedd és vasárnap között 10-tól 18 óráig tart nyitva. A használata jelenleg ingyenes, de amint megérkezik az éremautomata, 200 forint lesz a használati díj, akárcsak a másik konténer esetében, áll a városháza közleményében.