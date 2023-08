Hozzávetőleg egy évvel ezelőtt adott hírt a portál arról, hogy az évszázad aszályának aposztrofált időjárási jelenség miatt a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) vezetősége 2022. augusztus 20-án a Maconkai-víztározó és tórendszere III. tórészletén lokális oxigénhiány miatti részleges halpusztulásra lett figyelmes. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG) előbb elsőfokú vízminőség-védelmi készültséget vezetett be, amit rövid idő elmúltával harmadfokúra emelt. A haváriahelyzet orvoslására megannyi intézkedést vezettek be. A beavatkozásoknak köszönhetően szeptember 2-ra egy tizenegy centiméteres vízszintemelkedés mellett a vízminőség is jelentősen javult, így a szivattyúkat leállították, majd hamarosan a horgászati tilalmakat is feloldották.

A Nool.hu-nak dr. Dérer István, a BSHE elnöke korábban elmondta: még novemberben is rekord alacsony volt a vízállás, majd december közepén megérkezett a várva várt fordulat. Akkor egy nagyobb esőzésnek hála fellélegezhetett a BSHE vezetősége, sőt... Egy januári bejegyzésükben már arról számolhattak be, hogy csapadékszünetre lenne szükség. Mint írták: ilyesmire évekkel azelőtt volt legutóbb példa.

A vízszint elérte a legmagasabb értéket

Azóta közel fél év telt el, az elmúlt időszak csapadékban gazdag időjárásának köszönhetően a napokban újabb bejegyzést osztott meg a Maconkai-víztározó és tórendszere nevű közösségi oldal. A képek tanúsága szerint a víz ismét átbukik az előtározó és a víztározó között fekvő keresztgáton, írták.

– Még a tavaszi áradat alatt, az egyik rövid keresztgáti élő bejelentkezésünk alatt hangzott el, hogy de jó is lenne, ha hasonló élményben lenne részünk augusztusban is. Nos, így váljon valóra minden álmunk! – olvasható a posztban, amelyből az is kiderült, hogy az elmúlt időszak rendkívüli esőzéseinek köszönhetően friss, oxigéndús víz áramlik a tórendszerbe. Hozzátették: a vízszint a lehető legmagasabb értéket „nyaldossa”, míg a rekordlistát elnézve a halak kapókedve az „egekbe” szökött.

A posztban végül arra is rámutattak, hogy a 65 napos versenymentes időszaknak még csak a felénél járnak, így egy kellemes pecázáshoz Maconkán talán már csak egy kis nyári meleg hiányzik.