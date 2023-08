Rámutattak arra, hogy a Kisköre városban lévő bázist átalakítják Családbarát Kikötő és Rendezvényközponttá. A magyar családok a tervezett programok révén maradandó élményt szerezhetnek, és közben megtapasztalhatják a Tisza-tó és Tokaj természeti értékeit - fogalmaztak.

Az állami tulajdonban lévő cég a továbbiakban szálláshelyként is hasznosítja a kikötőben álló hajókat, csapatépítésre pedig akár egy napra is kiad hajókat - írták. Saját üzemeltetésben megnyitották a Lábasház büfét, hasonlóképpen működtetik a kilátót, a szolgáltatások bővítése érdekében pedig beszereztek húsz összecsukható, hajón szállítható kerékpárt és tíz kenut is - fejtették ki.