KEHOP forrásból nagy léptékű csatornahálózat fejlesztés zajlott országosan az elmúlt években, így Heves vármegyében is. Hazánkban 122 projekt 433 település víz- és csatornahálózatát érintette, ebből 99 helyen új bekötések létesültek. A Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területén ebből 9 településen épült teljesen új rendszer, a többi, közel 120 településen meglévő hálózat bővítése zajlott – tudtuk meg Sasvári Szilárdtól, a vízmű vezérigazgatójától.

Az említett 9 településen, azaz Detken, Ludason, Kerekharaszton, Tarnamérán, Nagyfügeden, Boconádon, Mezőtárkányban, Egerlövőn és Nagyúton az új hálózat új díjszabást is hozott magával, utóbbi település kivételével. Nagyúton ugyanis már meglévő hálózatra kötötték a háztartásokat, így ott a korábbi díjak érvényesek.

– Az újak esetében Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapította meg a csatornadíjat, ami a négyszeres energiaár-növekmény következtében nyilvánvalóan magasabb összeg lett, mint a 3-4 évvel ezelőtti. A díjmegállapítás folyamata szigorú: a vonatkozó jogszabályban előírt képlet alapján kell egy számítást megküldenie a vízműnek a Hivatal (MEHK) részére. Ezeket a költségeket mindenre kiterjedően szigorúan ellenőrzi az energetikai hivatal, majd, ha rendben találja, akkor a hivatal megállapítja a díjszabást. Mindez most azért kellemetlen az említett településeknek, mert a vízmű csak utólag tudja számlázni a beruházás vége óta felhasznált mennyiségeket. Ennek az az oka, hogy a kivitelezés végeztével, a sikeres próbaüzem után a szolgáltatás már él, - van ahol már két éve-, de a díj megállapítása és az engedélyeztetés folyamata még továbbra is tart. Ez jó esetben is 1 év, de gyakran 1,5 év. A vízműnek így egyszerűen nincsen más lehetősége, mint utólag számlázni, miután megállapították a díjat – tájékoztatott a vezérigazgató. Kérdésünkre elmondta, ez feszültséget okoz a tulajdonos önkormányzatok és a vízmű között, hiszen teljesen érthető módon a polgármesterek a helyiek érdekeit igyekeznek védeni.

– Ugyanakkor a vízmű sajnos nem tud változtatni az energiaárakon és nem mi állapítjuk meg a díjakat sem. Hazánkban a legnagyobb áramfogyasztó a vízmű-szektor. Ezt a szektort sújtja leginkább a többszörösére megnőtt áramdíj. Miközben ennek a forrásnak csak egy részét tudja kitermelni a cég, addig a szolgáltatási feladatot minden nap el kell végezni. Egy gombóc fagyi árából 1000 liter ivóvíz biztosítását és 1000 liter szennyvíz elvezetését, tisztítását kell megoldanunk. Persze érthető, hogy ha az önkormányzatok nem tartják igazságosnak ezt a díjszabást, hiszen vannak olyan fogyasztók, akinek 100 ezer forint körüli számla keletkezett utólag. A díjak pedig Magyarországon nem csak a természeti különbségektől függenek tehát, hanem attól is, régebben milyen kalkulációval állapították meg őket. A legalacsonyabb vízdíjú településen 99 forintba kerül egy köbméter víz, a legdrágább 680 forint. Ez jelentős különbség. Hasonlóan alakul a szennyvíz díja is: a legkevesebb 85 forint, a legtöbb 1470. Az alapdíj között is van különbség, van ahol 47 és van ahol 1355 forint. Ezek a díjak ugyanakkor átmenetiek, hiszen a kormány bejelentette április 12-én, hogy a díjegységesítés irányába mozdul el. Az erről szóló pontos jogszabály még nem jelent meg. A cégünk, látva ezt a helyzetet, 12-24 havi részletfizetést biztosít a felhasználóknak, ha kérik – ismertette Sasvári Szilárd a helyzet összetettségét.

Mint említette, ha régi rendszerre történik új rákötés, akkor a korábban megállapított díjat kell használniuk, ami nem igazodik a jelenlegi energiaárakhoz, tehát a vízműnek többlet költséget eredményez minden olyan fogyasztási hely, ahol régebbi díjszabással számláznak. Kérdésünkre elárulta, ezt hivatott kompenzálni az a 1,5 milliárd forint, melyet kormányzati támogatásként kapott szigorúan az áramdíj kifizetésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. Ez a pénz nem használható másra.

– A szolgáltatási területünk országgyűlési képviselőivel karöltve, a térségi polgármesterekkel hatékony együttműködésben folytatott sikeres tárgyalások eredménye a támogatás, amely kötött felhasználású, címkézett pénz. Tehát csak az áramra fordítható, így ez a támogatás az MVM-hez kerül, a fel nem használt összeget pedig kétszeres MNB kamattal kell visszafizetnünk, tehát rendkívül szigorúak a feltételek. Ugyanakkor ez nagyon nagy segítség ahhoz, hogy a vízmű biztonsággal tudja üzemeltetni a víziközmű-rendszert, elvégezni a folyamatos szolgáltatást – összegezte. Kérdésünkre elmondta, a fogyasztóknak természetesen lehetőségük van arra, hogy ne kössenek rá a hálózatra, ám ez a megoldás anyagilag jóval megterhelőbb, mert akkor a szennyvíz-elvezetés költségei helyett talajterhelési díjat kell fizetni, ami többszöröse a csatornadíjaknak.

– A társaság a szabad építőipari kapacitását kihasználva piaci alapon is vállal munkákat, ezekből a bevételekből tudjuk fenntartani a cég gazdasági egyensúlyát. Fogyasztóink segítsége érdekében igyekszünk mindig előzékenyen, segítőkészen hozzáállni az adott problémához, együttműködve a településvezetőkkel. Különösen nagy figyelmet fordítunk a vízmegtartásra, a vízveszteség csökkentésére és kiküszöbölésére, Hatvan és térségében például erre egy egészen új, modern rendszer épült ki. Nagy szükség lenne a vízhálózat nagy léptékű fejlesztésére is a sok csőtörés miatt. Erre úgy látom, hogy kirajzolódóban van egy kormányzati koncepció. A teljes víziközmű-rendszer jó minőségű fenntartására évente, országosan nagyjából 100 milliárd forintot forrásra lenne szükség – osztotta meg a megdöbbentő adatot a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: PixaBay)