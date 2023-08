– A tábor második hetén ismét sok nagyrédei diák vett részt, köztük olyanok is, akik eddig nem kézilabdáztak. Vidám hangulatban teltek a táborozók napjai, a tornacsarnok és környéke gyermek zsivajtól volt hangos ezekben a napokban. A tornatermi foglalkozások mellett strandon és Mátrafüreden is voltak a táborozók. Negyedik napon éjszakai túrán kutatták, keresték az utat a Pipis-hegy csúcsára, ahova a szülők, testvérek is elkísérték őket. A tábor utolsó napján emlékbe ajándék pólót kaptak a gyerekek. Hálás köszönet Kosler Gabriella tanárnőnek és segítőinek a tábor megszervezéséért és lebonyolításáért. Köszönjük, hogy még szebbé varázsolták a táborban résztvevő gyerekek vakációját – részletezte Siposné Fodor Judit.