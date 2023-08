– Olyan anyukáknak nyújtunk lehetőséget ezzel az eseménnyel, akik otthon nevelik a gyermekeiket, és szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. Azoknak szeretnénk egy platformot biztosítani, akik kézműves termékeket készítenek, és így ki tudják próbálni, hogy a piacon megállják-e a helyüket az alkotásaik – mondta el portálunknak Pappné Ambrus Katalin, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara munkaerő-piaci és mestervizsga referense, aki hozzátette, olyan nagy az érdeklődés az Anyupiac iránt, mind a vásárlók, mind az eladók részéről, hogy ezért folytatják tovább a hagyományt, s rendezik meg újra és újra. Ezúttal a felsőtárkányi önkormányzattól kaptak meghívást, hogy a Szent István napi ünnepségükre kitelepüljenek a kézműves anyukák, és ott árulják a portékáikat.

Mint mondta, a kamarának fontos az is, hogy ezek az édesanyák, akik kipróbálják itt magukat, később akár vállalkozóvá váljanak, hiszen legtöbben adószámos magánszemélyként kezdik, aztán ha úgy látják, nagy a kereslet a termékeik iránt, akkor vállalkozást indítanak. Több ilyen sikersztori is volt már, hogy valaki az Anyupiacon kezdte a pályafutását, majd olyan sikeres lett, hogy azóta meg tud élni a kézműveskedésből. A vásárlók közül is többen vannak, akik visszatérnek egy-egy alkotó miatt. Ezek miatt a kamara egyik sikersztorijaként könyvelik el az Anyupiacot.

A legkisebbek is remekül szórakoztak

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Felsőtárkányban vannak olyanok, akik most először csatlakoztak a programunkhoz, és sok a visszatérő árusító is. Erre a piacunkra jelentkeztek eddig a legtöbben, így nagy és színvonalas választék várja az érdeklődőket – jegyezte meg Pappné Ambrus Katalin.

Antal Kata egri kézműves, az AnKa Varázsműhely megálmodója is kitelepült a díszdobozaival és az akár mécsestartóként is használható manó- és tündérházaival a Felsőtárkányi-tó partjára szombaton. Már korábban is vett részt Anyupiacon, s nagyon jó lehetőségnek találta, hiszen fel tudta mérni, hogy van-e kereslet az alkotásaira.

Sok program közül lehetett válogatni

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Szerencsére mostanra már vannak megrendeléseim, így kétséges is volt, hogy el tudok-e jönni Felsőtárkányba, mert nem sok mindenem volt készleten, de úgy döntöttem, semmiképp nem szeretném kihagyni az Anyupiacot, így belevetettem magamat a gyártásba – mondta el porálunknak, s hozzátette, örömmel tölti el, hogy ilyen festői környezetben rendezték meg ezúttal a piacot, és külön jó ötletnek tartja, hogy rengeteg gyerekprogram is van ezen a napon.