Ülünk az idős nénivel az ügyfélszolgálaton a sorunkra várva. Kezében aprócska nagymama telefont szorongat. Olyan egyszerűt, amit a telefonos boltokban ajánlanak az időseknek. Mondom neki, édesanyámnak is van ilyen, de nem nagyon szereti. Szívesebben ül a vezetékes telefon mellé, ha a rokonsággal szeretne beszélgetni.

A néni hálásan emeli rám a szemét, úgy mondja: – Én is utálom, de a gyerekektől kaptam ajándékba. Mindig magamnál tarthatom. Ha baj van, azonnal hívhatom őket. Eleinte örültem neki, de aztán elment a kedvem az egésztől. Nekem ez is túl bonyolult már, ráadásul folyton elfelejtem, hogy hova raktam le.

Bólogatok, hogy megértem. Nem könnyű a mai világhoz igazodni.

– Ne is mondja, aranyos! – fűzi tovább a beszélgetést. – Én már a közeli boltba se járok. Sokszor nincs pénztáros a kasszában, ezért nem merek már vásárolni ott.

Elmeséli, hogy amikor beállították az önkiszolgáló pénztárakat, nagyon kétségbeesett. Volt ugyan a négy kasszára egy segítő hölgy, de azt se tudta, hova fusson. – Álltam ott hülyén, mögöttem a türelmetlen vevőkkel. Valamelyik be is szólt, haladjon már mama, mert lemegy a nap – mondja. Nagyon szégyelltem magam. Megfogadtam, többé nem teszem ki magam ilyesminek. Inkább vásárolok a sarki kis boltban. Ugyan ott drágább minden, de legalább emberszámba vesznek.

Villan a sorszáma, mondom, hogy ő következik. Örülök, hogy egy türelmes, mosolygó fiatalember kínálja hellyel.



