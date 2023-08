Az esőzések és lehűlés hatására átmenetileg ugyan lecsökkent a pollenterhelés, de a nyár a legkritikusabb időszak a pollenallergiások számára, 76 százalékuk szenved ilyenkor.

– A pollenallergiások háromnegyede szenved a nyáron, az orrfolyás a leggyakoribb tünet. Az érintettek 90 százalékának a mindennapjaira is hatással van a pollenallergia valamilyen módon. A felmérésben résztvevők válaszai alapján az orrfolyás a leggyakoribb tünet, 64 százalékukat érinti. Szemviszketésre, könnyezésre és vörös szemre tízből hatan panaszkodtak. A bedugult, viszkető orr minden második pollenallergiás életét nehezíti meg, és körülbelül ennyien szenvednek az akár több percig eltartó tüsszentési rohamok miatt is. 29 százalékuk érez viszketést a szájpadlásán és a torkában, 24 százalékuk pedig szárazan köhög ilyenkor. Bőrkiütés és ekcéma is jelentkezhet: a különböző virágporokra érzékenyek 17 százaléka tapasztal bőrtüneteket. A nyár a legkritikusabb időszak a pollenallergiások számára: 76 százalékuk ilyenkor szenved különösen– emelték ki.