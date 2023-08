A képviselő azzal folytatta, hogy a legfontosabb állami utak felújításon estek át az elmúlt időszakban.

– A 24-es út legfontosabb, gyöngyösi szakaszának felújítása készen van, a forgalomtechnika és -terelések miatt ez volt a legkritikusabb része a munkának. Ugyancsak elkészült a Mátraháza és Mátrafüred közötti útszakasz felújítása is, de az utolsó, köztes szakasz felújítására még várni kell. A költségvetésben most voltak olyan beruházások, melyeket halasztani kellett, hiszen a háború okozta energiaválság nem csak a családok, az államháztartás számára is komoly kihívásokat jelent. Küzdeni kellett érte, de a projekt utolsó eleme sem esett ki a kosárból, be lesz fejezve. Ennek ellenére nem lehetünk elégedetlenek Gyöngyös állami útjainak felújításával, hiszen az elmúlt évtizedekben ennyi forrás, ennyi felújítás nem valósult meg. Azt sem elhanyagolható beruházás, hogy Gyöngyös gazdasági vonzerejének kulcsa, az M3-as autópálya is felújításon esett át térségünk teljes szakaszán – sorolta Horváth László.