A szakmájában is fogalomnak számít a fiatal vámosgyörki kántor, Nagy Gábor. Nemcsak a szertartásokon játszik lenyűgözően, hanem egy fiatalokból álló kórus, a Sound of Spirit Énekegyüttes művészeti vezetőjeként is figyelemre méltót alkotott. Most, hogy az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen kántor szakot indítottak, úgy gondoltuk, érdemes személyes példán keresztül bemutatni, milyen perspektívákat kínál ez a hivatás.

Gábor 1991-ben született, gyermekévei Vámosgyörkön teltek. A kezdetekről így vall: - Édesanyám hitoktató, így két öcsémmel együtt a templom már magzatkorunk óta fontos helyszíne életünknek. Szülőfalum akkori kántornője, Barnáné Pittner Krisztina indított el a zene útján. Kezdetben a gyöngyösi zeneiskolában tanultam zongorázni, majd 13 évesen korengedménnyel felvételiztem a Harmat Artúr Központi Kántorképzőbe, ahol 15 évesen szereztem meg kántori oklevelem. Közben a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium zenei életének aktív tagja voltam, majd a középiskolát követően az ELTE Zenei Tanszékének karvezetés szakán diplomáztam, később Ének-zene szakos tanári diplomát szereztem - mondja.

Gábort sokan tisztelik, szeretik, de kevesen tudják róla, hogy 13 éves kora óta folyamatosan kántorkodik Vámosgyörk, Atkár és Gyöngyöshalász egyházközségeiben. Gimnazistaként szolgált a gyöngyösi Szent Bertalan plébánián, egyetemi évei alatt pedig számos híres orgonán játszhatott, többek közt a vatikáni Szent Péter Bazilikában és a párizsi Notre Dame Székesegyházban. 16 éves korom óta vezet kórust, és immár tíz éve, barátaival megalapították a nagy sikerű Sound of Spirit Énekegyüttest, melynek azóta művészeti vezetője.

A Sound of Spirit Gyöngyös és környéke tehetséges zenész fiataljainak alkotóműhelye. Számos szép művész karrier indult a Spiritből, sok tag szólóban is fellép. A csapat több alkalommal adott koncertet az Omega Oratórium produkcióval. Önálló estjük volt a Pesti Vigadó színpadán, valamint határon innen és túl is számos színpadon mutatták meg egyedi repertoárjukat, mely a spirituálékon és gospelen át egészen a blues-, a rock- és a popfeldolgozásokig terjed.

Kíváncsiak voltunk, hogy a kántori pálya melyik területeit, az egyházi év milyen időszakait szereti a legjobban?

Így fogalmazott: - A kántori hivatás legkedveltebb időszaka számomra a nagyböjt, különösen a kórussal végzett Passió-szolgálatok, illetve a gyönyörű feltámadási szertartások megindítóak. Csodálatos és különleges hivatás ez, az adventi készülődés, a karácsonyi és a húsvéti szentmisék csodálatos pillanataival, a lélekemelő hétköznap reggeli szentmisékkel együtt. Szeretem a kántori hivatásom. Az pedig még csodálatosabbá tesz zenei pályámat, hogy színpadi és stúdió-zongoristaként, valamint a nemzetközi hírű Pejtsik Péter karmester munkatársaként nagyszabású szimfonikus könnyűzenei produkciók és filmzenék hangszerelőjeként - többek között a Havasi Symphonic, Marvel filmek zenéi - is közreműködöm.