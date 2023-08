Kedden végre látványos szakaszához érkezett Gyöngyösön a Nagy-patak Vachott Sándor utcai hídjának felújítása. A kivitelező a hídfők betonozását végezte, a nagyméretű munkagép miatt forgalomkorlátozásra is szükség volt. A tervek szerint augusztus 9-én az áthidaló gerendákat emelik a helyükre. A daru és a tehergépjárművek terjedelme miatt aznap szintén forgalomkorlátozásra számíthatnak a környéken közlekedők.

Ahogy arról korábban már többször is írtunk, az állami kezelésű gyöngyösi belterületi utak felújításának keretében még 2022 májusában kezdődött a Vachott Sándor utca rekonstrukciója, ami a Nagy-patakon átvezető híd kivételével el is készült. A híd tartószerkezetében ugyanis olyan hibákat fedeztek fel, amelyeket előre nem lehetett látni, ezért a felújítást felfüggesztették. Most gyakorlatilag új hidat kell építeni.