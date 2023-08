– A tanév örök körforgás, nemzedékek sora nő föl az iskolában, s észre sem vesszük, hogy már a ballagásra készülünk. Olyan iskolát kell csinálnunk, ami a gyerekeknek gyökeret ad, tudják honnan indulnak el. A gyökerek mellett szárnyakat is kell adni nekik, hogy megtanuljanak repülni és kikerülni az akadályokat. Sokszor hangoztatom, hogy a Lenkey egy közösség, gyerekek, pedagógusok szülők szövetsége. Mindig ígérek valamit a tanév elején. A diákoknak azt, hogy ez a tanév jó lesz. A pedagógusoknak azt, hogy minden nehézséget és problémát közösen oldunk meg. A szülőknek azt, hogy vigyázunk legféltettebb kincseikre, a gyermekekre – fogalmazott.

A iskola idén is folytatta a több évtizedes hagyományt is, ilyenkor az elsősök fogadalmat tesznek, s a nyolcadikos diákok kötik meg nekik a Lenkeys nyakkendőt. A tanév azért is különleges az intézményben, mert a nyár folyamán egy különleges beruházás is megvalósult. Mint ahogy arról már beszámoltunk, Fajcsák Dénes építész és Borsa Aliz grafikus segítségével felfestést kapott az udvar.