Nem az áramszünethez, de a viharhoz kapcsolódik, hogy a selypi óvoda mellett ismét beszakadt a járda. Néhány hónappal ezelőtt hatalmas, több méter mélységű gödör keletkezett a területen – információnk szerint egy több évtizede lefektetett valamikori cukorgyári vezeték törött össze –, amit az önkormányzat rendbe tetetett. A jelek szerint csak néhány hónapig tartott az „öröm”, mivel most ugyanott ismét le kellett zárni a területet. Víg Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta: ha a műszaki szemle megállapítja, hogy a kivitelező mulasztott, garanciálisan elvégeztetik a javítást. A városvezető beszámolt arról is, hogy emellett az esőzés nyomán a Kölcsey utcában is megrongálódott az úttest.