Sok háziasszony esküszik erre a csemegére, mivel nagyon sok oldalúan felhasználható. Sütve, főzve, töltve, rántva is kitűnő, ám a legkedveltebb recept a padlizsánkrém, amiből télire is be lehet tankolni. Megjelent a csemegeszőlő is. Ebből mindenféle fajta kapható. Kilóját 1000-1300 forintért adják, bár egy helyen találtunk némi saszlát is nyolcszázért. Az őszibarack ára tartja magát, ezer forint körül árulják. A fürtös uborka kezd kifutni, ezt a hétszáz forintos kilónként ár is tükrözi.

Padlizsánkrém mindmegette módra Hoztunk egy bevált padlizsánkrém receptet is. Aki még nem kóstolta, szenteljen rá időt! Hozzávalók: 2 db nagyobb padlizsán , 0.5 fej lila hagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, 3 evőkanál majonéz (utóbbi el is hagyható) Elkészítés: A különlegesen finom padlizsánkrém elkészítéséhez a padlizsánokat megmossuk, megszurkáljuk, majd egészben egy óra alatt megsütjük 170 fokra előmelegített sütőben. Aki teheti, szabad tűzön, parázson is megsütheti. Így finomabb a füstös íz miatt. Amikor elkészült, kivesszük a sütőből, megvárjuk, hogy kissé kihűljön. A héjából kikaparjuk a húst (a magokat kidobjuk!), és turmixgépbe tesszük. A lila hagymát felaprítjuk, a fokhagymát összezúzzuk és a padlizsánhoz adjuk, majd az egészet krémesre összeturmixoljuk. Ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk. Amikor egészen kihűlt, hozzákeverjük a majonézt is. Pirítóssal kínáljuk.

A mindmegette.hu oldal tippje: A majonézt 3 evőkanál olívaolajjal helyettesíthetjük, ha valaki nem szereti, vagy majonéz nélkül szeretné elkészíteni. Így is nagyon finom lesz a padlizsánkrém.

Rácsodálkoztunk a szilva árára. A szép, nagyszeműeket nem adják ezresnél olcsóbban kilónként. Mivel szezonja van, és a termés is bőséges volt belőle idén, nem pontosan értjük, hogy a tavalyi ötszáz forintos árhoz képest mi indokolta ezt a jelentős áremelést.

A lecsószezon is javában tart még. Jó hír, hogy ehhez való paprikát találtunk ötszáz forintért, a paradicsom kilója azonban alsó hangon is 6-700 forint.