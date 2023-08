Mátraderecske önkormányzata július 18-án aláírta azt a kivitelezési szerződést a közbeszerzés nyertes céggel, amelynek célja, hogy település hivatalosan része lehessen az országos túraútnalaknak. A kivitelezési munkálatok már megkezdődtek - tudatta Forgó Gábor, a település polgármestere, aki szerint fontos lehetőség ez számukra, s reményeik szerint turisták ezzel turisták ezreit fogják a községbe vonzani.

A Markazról egészen Bükkszékig részben már meglévő, részben pedig most kialakított zöld sáv országos turista útvonal fontos állomása lesz Mátraderecske.

A Parádról induló sárga kereszt útvonal átalakul zöld sávvá, délről az üdülőtelep felől, a volt bányaterületen lép be a településre és a Kürti-patakon át folytatódik Recsk felé.

Az útvonal kialakítása számos egyedi fejlesztési elemet is hoz a faluba. A Kanázsvár felé vezető leágazón, a szintén új jelzéseket kapó szakaszon egy palóc stílusú forrásház épül a Büdös-víz forrás felé, amely kulturált vízvételt tesz lehetővé. A beruházás várhatóan idén szeptember végén készül el.

Teljesen megújul a Kürti patakon átívelő történelmi gyalogos híd is, melynek elődje már az 1780-as években készült katonai térképeken is feltüntetésre került. Itt a területrendezési munkák már javában zajlanak, a hídpillérek megerősítése után, a híd teljesen új faszerkezetet kap.

Az útvonal mentén tájékoztató táblák, az üdülőtelep alatt esőház, a Kürti patak felé pedig panoráma terasz létesül, a projektben érintett önkormányzati utakat pedig szárzúzással és egyéb módon javítják. Ezen munkák elkészülte október végére várható.

A beruházások TOP forrásból, Panorámatúrák a Mátra gyógyító kincseinél című projekt keretében valósulnak meg.

