Szankció 1 órája

Megbüntették a vállalkozót, aki Abasárra vitte az akkumulátor-hulladékot

Százmilliós bírságot kapott az akkumulátor hulladékot engedély nélkül Abasáron depótó vállalkozó, de ennyire büntették a bátonyterenyei akkumulátor bontót is, ahonnan az alkatrészek vélhetően származtak. A bontót be is záratták ideiglenesen.

Tóth Balázs Tóth Balázs

1700 tonna veszélyes hulladékot találtak az abasári ingatlan területén Forrás: Heves Vármegyei Kormányhivatal

A Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatalból indított eljárást egy abasári ingatlanon fellelt, engedély nélkül gyűjtött és tárolt hulladékok miatt. A kormányhivatal közlése szerint az engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenység miatt több mint százmillió forint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte az ügyfelet. A kormányhivatal egyúttal kötelezte a vállalkozót, hogy a – nyilatkozata alapján egy bátonyterenyei üzemből származó – hulladékot szállíttassa el, és adja át a hulladék tárolására engedéllyel rendelkező szervezetnek. Mivel a kötelezett vállalkozó a teljesítésre előírt határidőben a tárolt hulladék csak egy részét szállíttatta el, ezért a kormányhivatal vele szemben végrehajtást indított, és további 500 ezer forint végrehajtási bírságot szabott ki. A kormányhivatal ezzel egyidejűleg ismételten felhívta a vállalkozót, hogy az ingatlanon engedély nélkül gyűjtött hulladékot öt napon belül szállíttassa el, és engedéllyel rendelkező szervezetnek adja át. A kormányhivatal ezután újra ellenőrizni fogja, hogy a hulladék elszállítása megtörtént-e.

Kedden a Nógrád Megyei Kormányhivatal számolt be arról, hogy felfüggesztette egy akkumulátor-feldolgozó működését a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal. A bátonyterenyei üzem ugyan a környezetet nem szennyezte, de sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szigorú előírásokat. A hatóság, mielőtt elrendelte a súlyos szankciót, a törvény által előírt fokozatosság elvét figyelembe véve hat alkalommal, összesen közel 100 millió forint bírsággal sújtotta a vállalkozást.

A bátonyterenyei üzemet a kormányhivatal és a társhatóságok folyamatosan ellenőrizték az elmúlt időszakban is. A vizsgálatok szerint a vállalkozás rendszeresen megsértette a hulladék telephelyen belüli elhelyezésére vonatkozó előírásokat, nem megfelelően vezette a dokumentációt, de előfordult az is, hogy az engedélyezettnél több hulladékot dolgozott fel. A rendelkezésre álló eredmények szerint a szabálytalanságok környezetszennyezést nem okoztak, de mivel az előírások súlyos megsértése veszélyeztette a biztonságos működést, ezért a hatóságok a fokozatosság elve alapján egyre nagyobb bírságokat szabtak ki. A cég hat alkalommal összesen közel 100 millió forint büntetést kapott, valamint az ismétlődő szabálysértések miatt a kormányhivatal a tevékenység korlátozását vagy felfüggesztését is kilátásba helyezte.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal most elrendelte az üzem tevékenységének felfüggesztését, amely határozatlan időre szól. A munkavégzés az üzemben akkor indulhat újra, ha a cég megteremti a jogszerű működés feltételeit, amelyhez a jogszabályoknak megfelelő módon szükséges rendeznie a túltárolt hulladék helyzetét is. Utóbbi okán a helyi lakosok a működés felfüggesztése idején is érzékelhetnek áruforgalmat az üzem környékén.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!