A sajtóban a napokban felröppent a hír, hogy az Eger-Szilvásvárad vonal működése veszélyben lehet. Oroján Sándor, egri önkormányzati képviselő is reagált minderre, közösségi oldalán. Mint írja, nem ért egyet a vonal bezárásával.

– A városvezetés tétlenül nézi, ahogyan egy Eger számára fontos vasútvonalat bezárhatják, és láthatóan más sem képviseli Eger érdekét ezügyben. A baloldal csak károg és kommunikál, de azoktól, akik kormányzásuk alatt iskolákat és óvodákat zártak be, vasútvonalak tucatjait szüntették meg, nem is várhatunk mást.

Oroján Sándor úgy véli, nem szabad tétlennek maradni

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

A magam részéről annyit tehettem első lépésben, hogy Eger képviselőjeként Lázár János miniszterhez fordulok azért, hogy a vasútvonal megmentéséért induljon egy szakmai párbeszéd, és felajánlom, hogy ha kell, önkormányzati eszközökkel ösztönözzük a vonal magasabb kihasználtságát. Van rá lehetőségünk, van eszköze az önkormányzatnak is, nem szabad tétlennek maradni, és meg sem próbálni segíteni a helyzeten. Egész Egernek elege van a kifogásokból és a panaszkodásból, szeretett városunk ennél többet érdemel.

Lázár János egyszer már segített, amikor mellénk állt az elkerülő út ügyében, és lehetővé tette, hogy az egriek és az általunk szorgalmazott külső nyomvonalat tervezzék tovább. Köszönet érte sokadszor is. Bízom benne, hogy a vidéket legjobban ismerő és a vidék fejlődése iránt elkötelezett miniszter közbenjárására ismét számíthatunk mindannyian – írja.

A Heol.hu is érdeklődött az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. Kérdéseinkre egyelőre annyit írtak válaszul: türelmet kérnek, később válaszolnak.

A Demokratikus Koalíció néhány napja adott ki egy nyilatkozatot, melyben elutasítják a vasútvonal bezárását, ezt közösségi oldalukon posztolták.