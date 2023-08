Eger önkormányzata eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le két ügyben – tette közzé Mirkóczki Ádám polgármester.

– Az Önkormányzati Közbeszerzés Döntéshozó Bizottság mai pozitív döntésének eredményeként a korábbi évek minimális forrásaihoz képest most 200 millió forint keretösszeg áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy terveink szerint már szeptemberben megkezdhessük a munkát és kátyúmentesítsük Eger útjait, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés a város egész területén. Ez régóta húzódó probléma és lakossági kérés, amit most teljesíteni is tudunk! Emellett fontos lépést teszünk a garzonházat érintően is, felújítjuk a társasház hosszú ideje balesetveszélyes korlátját! Mindkét esetben napokon belül megkötjük a szerződést a kivitelezőkkel és elkezdhetnek dolgozni a munkagépek – közölte a polgármester.