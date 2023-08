A kormányhivatal arról számolt be, hogy hivatalból eljárást indítottak és haladéktalanul megtiltották a további szabálytalan tevékenységet. A hatóság a tényállás tisztázása után határozatban kötelezte a vállalkozót, hogy a fellelt hulladékot hulladék átvételére engedéllyel rendelkező szervezethez szállítsa el. Az ügyben hulladékgazdálkodási hatósági eljárás is indult, a vállalkozó akár tízmilliós nagyságrendű bírságra is számíthat.