Az alapítvány mindig azon gondolkodik, hogy mit javíthatnának az osztályon, s a kórház vezetése ebben mindig támogatja őket, amiért hálájukat fejezték ki a keddi ünnepségen.

A most megújult a társalgóban új, gyönyörű képek díszítik a vidám, narancssárgára festett falakat, új burkolat került a falak aljára, s a már meglévő gyereksarkot is tovább fejlesztették. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógus hallgatói úgy gondolták, mesefigurákat festenek ebbe a sarokba, így még barátságosabbá vált, és új szőnyeg felajánlást is kaptak ide, hogy a kicsik még kényelmesebben tölthessék ott az időt. Pályázatból új bútorokat is vásároltak a társalgóba, és emellett a kórház a hospice osztály ágyait cserélte ki modern, elektromos, állítható ágyakra, derült ki a kuratóriumi elnök szavaiból.