A felvi.hu adatai szerint az idei gólyák között 81-en választottak legalább egy ilyen területet (23-an két természettudományos szakot párosítottak), a legtöbben, 20-an matematikát, 15-en biológiát, 14-en pedig a földrajzot, illetve a természettudomány és környezettan szakpárt. Utóbbi, vegyes tárgy az előző években nem volt ennyire népszerű, a biológia is visszatért a korábbi szintre, ahogy az informatika (11 hallgató) is. Kémiára három, fizikára két felvett hallgató volt az osztatlan tanárképzésben, többen közülük levelező tagozatosok. Matematikára és földrajzra a korábbi évekhez képest kevesen nyertek felvételt, de vonatkozik ez a megállapítás kémiás és a fizikás szakpárokra is. A fizikát csupán ketten, a kémiát hárman választották a felvettek közül, az előző évben 7, illetve 3, 2019-ben 4, illetve 7 hallgató kezdhette meg tanulmányait szeptemberben ezeken a képzéseken. 2019-ben még a matek, a biológia és a földrajz is több felvett hallgatóval büszkélkedhetett.