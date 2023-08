Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott Sós István az egri városgondozás és strand egykori vezetője Gulyás Gergelytől pénteken az államalapítás ünnepe alkalmából. A miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán osztott meg egy bejegyzést a kitüntetésekről.

Sós István az Egri Városszépítő Egyesület elnöke is volt, 1982-es megalakulásuk óta egyengette munkájukat, keze nyomán szépült-épült a város. Mindeközben öntödét is vezetett Egerben, a városgondozás munkáját is sikerre vitte és igazgatása alatt a strand is nyereséget termelt. Neki köszönhetjük például a Szépasszony-völgyben a Bacchus-szobrot vagy az Érsekkerti szökőkutat is.