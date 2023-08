Augusztus 25-26-án immár a hetedik Gyöngyöspatai Vulkanikus Borok Fesztiválja várja a borkedvelőket és a kikapcsolódni vágyókat. A fesztivál olyan hagyományőrző gyöngyöspatai rendezvény, mely elsősorban a helyi borok különlegességére, s azzal együtt a helyi kulturális értékekre szeretné a figyelmet felhívni. A Hétsoros Pincedombon, mely a rendezvény állandó helyszíne, a patai házi borászatok is kitárják pincéjük ajtaját a vendégek előtt, s kínálják őket a nagykereskedelemben nem kapható boraikkal, fantasztikusan finom palóc ételeikkel. Ugyanakkor a helyi termelők ezúttal is vendégül látnak pincéjüknél jó néhány Kárpát-medencei, szintén vulkanikus területről érkező borászatot, valamint zenészt, népzenészt, helyi gasztróst, kézművest. De emellett, ahogy az lenni szokott, felvonul majd a nap folyamán az egész palóc kulinária a pincék előtt. Emellett kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, workshopokkal is készülnek a szervezők.

Pénteken és szombaton a számos látnivaló mellett lesz borverseny eredményhirdetés, borakadémiai mesterkurzus, pánsíp koncert, főzőverseny, tűzzsonglőr bemutató, miközben a Lakodáré zenekar rezesbandája a pincesort járva folyamatosan játssza a talpalávalót.