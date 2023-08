Idén július 1-től új szereplő lépett a hulladékgazdálkodási ágazat élére. Arra kerestünk választ, mit jelent ez a lakosság számára. Kérdéseinkre Eged Renátó, a pétervásárai székhelyű, térségi szolgáltató, a PEVIK ügyvezetője válaszolt.

- Hogyan összegezné a változás lényegét?

- A koncesszori pályázaton a MOL új leányvállalata, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodás Zrt. lett a nyertes. A MOHU célja az volt, hogy az átállásból a lakosság minél kevesebbet érzékeljen. Éppen ezért minden településen ugyanaz a cég végzi a hulladék begyűjtését, aki korábban, csak most már a MOHU alvállalkozójaként. Így működik a PEVIK is, de továbbra is a Szelektív Nonprofit Kft. égisze alatt. További kikötése volt a MOHU-nak, hogy a július 1-jét megelőző szolgáltatás színvonalában nem történhet csökkenés. Ezeket a PEVIK-nél teljesítettük is, hiszen ugyanazokon a településeken szolgáltatunk, ahol eddig, a szállítási gyakoriságok és az ügyfélszolgálati elérhetőségünk pedig nem csökkent.

- Adódik a kérdés, akkor tehát minden marad a régi?

- Nem teljesen. Az új, regionális szinten egységesített hulladékgazdálkodási rendszer célja a hatékonyság növelése összességében. Ennek részeként, és az átállásból természetesen adódó átmeneti nehézségek miatt az úgynevezett területi szolgáltatókra - ezek a cégek, melyek az adott területen begyűjtik a hulladékot - többletfeladatok nehezednek. A PEVIK sikerrel vette ezeket az akadályokat, július 1-jén csupán néhány településen módosult egyes hulladékfajták szállítási napja, de elmaradt ürítéseket kivételes esetektől eltekintve nem tapasztaltak az ügyfeleink. Ez nagyban köszönhető kollégáink kiemelkedő munkabíró képességének, példaértékűen oldották meg az átállást. Több apró változás is életbe lépett még, valamint hosszabb távon a MOHU célja a szolgáltatás további fejlesztése és az újrahasznosítási arányok növelése.

- Milyen előnye származik a lakosságnak az új rendszerből?

- Konkrét és már július 1-jétől életbe lépett változás, hogy az országban már minden hulladékudvar fogad minden lakost, függetlenül a lakhelyétől. Tehát a hulladékudvarok nincsenek már korlátozva abban, hogy csak a saját szolgáltatási területükön élőket fogadják. A PEVIK ügyfelei ugyan eddig is használhatták már az egri hulladékudvart, de mostantól például a borsodnádasdiban is leadhatják elkülönített hulladékukat. Emellett a PEVIK saját hatáskörben két új változást is bevezet: egyrészt a korábbi fél+fél köbméter helyett összesen már két köbméternyi zöldhulladékot szállítunk el négyhetente a lakosoktól, valamint az éves díjmentes lomtalanítás eseti két köbméteres korlátját is eltöröltük. A lakosság tehát továbbra sem fizet többet a közszolgáltatásért, de igény esetén több hulladékot szállítunk el az ingatlanoktól.

- Mire kell figyelnie a lakosságnak?

- Érdemes mindenkinek elolvasnia a MOHU és a területi szolgáltató általános szerződési feltételeit. Ezek ugyanis kiváltják a június 30-áig érvényben lévő helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási rendeleteket. Azaz most már egységes szabályozás van arról, hogy például mekkora űrmértékű kukát használhat a lakosság. Arra is, milyen feltételekkel szüneteltethető a szolgáltatás, mi vonatkozik az üdülőingatlanokra, vagy mi a teendő, ha eltörik a kuka. A MOHU általános szerződési feltételei (ÁSZF) már elérhetők a honlapjukon, a PEVIK Területi ÁSZF-jét hamarosan feltöltik.

- A gazdálkodó szervezetek tapasztalhatnak bármi változást?

- A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás körébe tartozó, 1100 literesnél nagyobb konténerben gyűjtött hulladékát a MOHU saját felületén leadott megrendelés útján lehet elszállíttatni. Felhívjuk a figyelmét minden gazdálkodó szervezetnek, hogy a MOHU felületén való regisztráció kötelező, de ebben a területi szolgáltatóknak már nincs sok szerepük, az erre vonatkozó kérdéseket a MOHU-nak kell feltenni.

- Hosszabb távon mire számíthatunk a szemétszállítással kapcsolatban?

- A PEVIK-nél törekszünk rá, hogy az új rendszernek való megfeleljünk, hiszen az újrahasznosított hulladék mennyiségének növelése mindannyiunk érdeke. A mi feladatunk, hogy minél tisztábban minél több elkülönített hulladékot gyűjtsünk be, ennek feldolgozását már a MOHU-nak kell megszervezni. Első lépésként már idén ősszel tervezzük egyes településeken újra bevezetni az előre meghirdetett, minden lakosnak szóló települési lomtalanítást, amit ingyenesen szeretnénk biztosítani. Emellett továbbra is ösztönözzük a csomagolási papír-, műanyag- és fémhulladék elkülönített gyűjtését. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által pályázaton nyert sárga kukákból még mindig van készleten, ügyfeleinknek ezeket ingyenesen biztosítjuk. Jövő évtől pedig további hulladékfajták elkülönített gyűjtést vezetünk be, például szelektíven lehet majd gyűjteni a konyhai biohulladékot, bár ennek részleteit még nem ismerjük.