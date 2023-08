Fergeteges falunapon vannak túl a kömlőiek. A szombati rendezvény a sportpályán 10 órakor kezdődött. Ahogy az jó kömlői szokás, a jó hangulatból és a fellépőkből sem volt hiány egész nap. A délelőtt folyamán vidámparkkal, kirakódóvásárral lehetett találkozni, de a kicsik arcát is kifestették, illetve rendőrségi bemutatót is végignézhettek a kilátogatók. Ügyességi játékokkal, habpartival is készültek, de főzőversenyen is részt lehetett venni.