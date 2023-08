A bibliotéka négy hét leállás után nyitott ki újra. A pauza során sem tétlenkedtek az épületben, egyebek mellett nagytakarítottak és a köteteket selejtezték. Ezek mellett táborokat, kézműves foglalkozásokat szerveztek, és zenés esemény is zajlott a létesítmény melletti sétányon.

Az intézmény szeptember 3-ig még nyári menetrend szerint üzemel, azaz hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 5-ig 17 óráig tartanak nyitva. Szeptember 4-től, hétfőtől viszont már a szokottak szerint, azaz csütörtök kivételével hétköznap 9 és 18 óra között, szombatonként pedig 8-tól 12 óráig várják a meglévő és az új olvasókat.

Az érdeklődők számos új olvasmánnyal, hangoskönyvekkel és kölcsönözhető filmekkel találkozhatnak, de izgalmas programok is várják a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat. Legközelebbi eseményük augusztus 25-én lesz, amelynek a címe Szubkultúrák lenyomatai Hatvanban; az eseményen hatvani zenészekkel – mások mellett Speck Jánossal, Laczik Fecóval – beszélgetnek a 90-es évek városi könnyűzenei programjairól, és a témához kapcsolódó kiállítás is nyílik: megtekinthetők lesznek a kultikus öltözékek, bakancsok, bőr- és bomberdzsekik is. Az esemény zárásaként egy új helyi zenekar, A DÖG mutatkozik be.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap)