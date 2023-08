Vasúttörténeti kincsek nyomába eredt a Hír Tv stábja a Mátrában. Gyöngyösről Mátrafüredre zakatoltak a kisvonattal, de egy 70 éves gőzöst és száz éves nosztalgiakocsikat is megcsodáltak. A Mátravasút márciustól egészen novemberig várja a zakatolás szerelmeseit, s garantáltan feledhetetlen élményeket ígér az egész családnak - adta hírül a Hír Tv.

Mint írják, legendás mozdonyok és Magyarország legszebb útvonalai várják azokat, akik Gyöngyösre érkeznek kisvonatozni.

Első útjuk a Mátravasutat üzemeltető Egererdő Zrt. büszkeségéhez vezetett, ami nem más, mint a majdnem 70 éves gőzmozdony. 1954-ben készült Romániában, s 2006 óta közlekedik a Mátravasúton. És csakúgy, mint elődeinek, neki is jár az egyedi megszólítás.

A riportból az is kiderül, hogy Gyöngyi, az öreg hölgy pár éve teljes ráncfelvarráson esett át, a kazánrendszere, a csőrendszere és a futóműve is megújult. Üzembe helyezni majdnem nyolc órába telik, s évente csupán néhány alkalommal szállítja azokat, akik múltidéző utazásra vágynak. A gőzös mellett két nosztalgiakocsi is a gyöngyszemek közé tartozik. Egyikük évtizedeken át egy szőlősben pihent és szerszámokat tároltak benne, ám az Egererdő megmentette az enyészettől.