A Tisza-tavi Ökocentrum akváriumrendszere közel 1 millió liter édesvizet tartalmaz. A kiállítás megálmodói és kivitelezői nem csupán a benne élő halakat szerették volna bemutatni. Érdemes a medence hátterét is jól szemügyre venni, hiszen az adott folyószakaszra jellemző tájat mutatja be. Így a háttérben láthatunk hatalmas farönköket, fatuskókat is. - adta hírül az Ökocentrum.

Amikor a Kiskörei Víztározót- mai nevén Tisza-tavat építették, a munka olyan gyors tempóban haladt, hogy nem maradt idő a medret megfelelően kitakarítani, a kidöntött tölgyfákat kihordani az elönteni kívánt szakaszról. Az elmúlt 50 év során e hatalmas fák elkorhadtak, szerepük azonban ma is jelentős, hiszen megmaradt gyökereik, tuskóik búvó- és egyúttal ívóhelyet biztosítanak az itt élő halaknak. A kiálló ágaik pedig számtalan madárnak nyújtanak pihenőhelyet. Ezeket a fákat-tuskókat jeleníti meg az akvárium természethű háttere is - írják honlapjukon.