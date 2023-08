Első alkalommal rendezik meg Kerecsenden összevontan a falu- és romanapot. Korábban ez a két rendezvény mindig más időpontra esett, így a falu lakossága nagyjából két eseményen, külön-külön ünnepelt. Ezen a gyakorlaton szeretnének változtatni a szervezők, a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat. Arra törekszenek, hogy midenki előítéletektől mentesen, jól szórakozhasson.

Sári László, a falu polgármestere a hétvégi rendezvényekkel kapcsolatban pár fontos dologra is felhívta a látogatók figyelmét. A község közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a rendezvények célja, hogy minél több embernek gondtalan, tartalmas szórakozást biztosítsanak. minőségi fellépők szereplésével. Hozzátette, hogy sajnos, a korábbi évek tapasztalatai rámutattak, hogy néhány magáról megfeledkezett, emberi mivoltából kivetkőzött személy, jórészt alkoholos, vagy egyéb bódító szerek hatása, befolyása alatt, tönkre tudja tenni mások szórakozását, a szervezők hosszas előkészítő munkáját. Ezért néhány fontos információt osztott meg a rendezvány irát érdeklődőkkel. A legfontosabb szabály, hogy a rendezvény egész területén tilos lesz az alkoholfogyasztás! Láthatóan ittas, vagy bódult személyek nem léphetnek be a rendezvény területére.

A beléptetést rendőrök fogják segíteni, akik indokolt esetben át fogják vizsgálni a belépők ruházatát és a náluk lévő táskát is.

A rendezvény területén tartózkodókra is vonatkozik, hogy ha a belépés előtt alkoholt fogyasztott és, már bent éri el a hatása és alkoholos befolyásoltság látható jelei mutatkoznak rajta, akkor kérni fogja a rendőröktől, hogy távolítsák el a rendezvény területéről. Bejegyzését azzal zárta, hogy ezek a látszólag szigorú, de abszolút betartható szabályok mindannyiunk szórakozását és biztonságát garantálják.

A programok egyébként szombaton délután három órakor kezdődnek a helyi roma zenészek fellépésével. Délután négykor hangzanak el a hivatalos köszöntők, majd könnyűzenei előadók követik egymást a színpadon. Fellép Dobozi Lacika, Roberto, majd élőzenés buli kezdődik este kilencig. Másnap délután két órakor hirdetnek eredményt a Legszebb Virágos Kertek Versenyban résztvevők között. győzteseinek.

Délután háromtől Straub Dezső és Rózsás Viki kuplékat ad elő, majd négy órától Tarnai József szórakoztatja a közönséget.

Vasárnap este hattól Dombi Emánuel és zenakara koncertezik este nyolcig.

