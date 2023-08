Örömteli hírről számolt be közösségi oldalán a Kis Bocs Egyesület.

– A WIZO Hungary egyesület nagyon kedves felajánlással lepte meg az egyesületünket. Kaptunk tanszerfelszerelést, valamint a közelgő egészségnapunkra fogkrémet, fogkefét és még intimhigiénés eszközöket is – részletezték.

Galyasné Dósa Katalintól, a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnökétől megtudtuk, már nagyon készülnek az egészségnapra, melyet szeptember 23-án rendeznek majd meg, s egyebek között megtekinthető lesz a Mellrákinfó tárlat.

Emellett a generációkon átívelő Játékközpontjukban is nagy eseményre készülnek, augusztus 25-én 15 órától tartják majd a nyárbúcsúztató programjukat. Itt egyebek között kötélhúzó- és lekváros kenyér evő versenyen is részt vehetnek majd az érdeklődők, és habparty is lesz, tudtuk meg az egyesület elnökétől.