A Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai a Tisza folyó ökológiai állapotának vizsgálatkor a folyóban élő hüllők fajok – például a teknősök – előfordulásait is figyelemmel kísérik. Egy felmérés során találkoztak azzal a teknősfajjal, amely háziállatból lett vadon élő és senki sem tudja, milyen hatással lesz az érzékeny ökoszisztémára.

Az őshonos mocsári teknős nem szokatlan látvány annak, aki a Tisza világban otthonosan mozog, sőt a behurcolt, illetve kivadult sárga- és vörösfülű ékszerteknős is egyre gyakrabban kerül szem elé. Arra viszont senki sem számított, hogy új jelenlévő fajként kell értelmezni egy eddig csak háziállatként tartott kedvencet. Nevezetesen a mississippi tarajosteknőst. A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetben történő célzott területbejárások során a folyóparti kidőlt fákon észlelhetők leggyakrabban a teknősök különböző fajai. Ezek ideális napozóhelyet biztosítanak számukra és kedvező alkalom megfigyelésükre is. Idén nyáron ilyen helyzetben találták magukat a Közép-Tisza – Jászság Tájegység természetvédelmi őrei, amikor is két egyed teknőst véltek felfedezni egy, a folyóba lógó faágon. Közelebbről szemügyre véve az állatokat kiderült, hogy azok egymástól eltérő fajúak és egyik sem a hazai fauna tagja.