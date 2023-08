– Kitört a botrány, teljes joggal. Sokszor elárulta már a polgármester Egert és a választóit, de ennyire látványosan talán még sosem. 4 éve az ellenzéki szavazók bizalmát kérte és kapta meg Mirkóczki Ádám, épp azért, hogy Egert megszabadítsa a NER csápjaitól. Most éppen ő hozta be Egerbe a legújabb NER-lovagot. A polgármesternek annyira fontos volt a NER kiszolgálása, hogy még a szabályokat is áthágta a kinevezés érdekében: ugyanis szabálytalanul hívta össze azt a közgyűlést, amin a két alpolgármesterével és persze a Fidesszel karöltve megszavazta a 27 éves fidelitaszos fiatalembert a Városgondozás Eger Kft. vezetőjének. Eged Renátó egyébként jelenleg a pétervásárai PEVIK Kft.-nél van vezetői pozícióban milliós fizetésért, véletlenül pont abban a kisvárosban, ahol az apja a polgármester. És egy szóval sem jelezte, hogy erről a pozícióról le akarna mondani, azaz párhuzamosan két város két önkormányzati cégének vezetésére készül, természetesen mindkét vaskos fizetés bezsebelésével. Kérdés, hogy akarná ellátni az egri városi cég vezetését, azt ugyanis felelősséggel nem lehet vezetni félállásban. És hogy a botrány teljes legyen, kiderült ez is: a Fidesz ifjú titánja megtévesztette, becsapta a szakmai bíráló bizottságot, ugyanis elhallgatta azt az tényt, hogy tulajdonos egy olyan cégben (Fenstherm 2003 Kft.), amely hasonló tevékenységet folytat, mint a Városgondozás Eger Kft. Erről a tényről mélyen hallgatott, mind a pályázatában, mind a személyes meghallgatása során. Így erről az infóról mind a bíráló bizottság, mind a többi érintett szereplő is csak utólag értesült egy újságcikkből – részletezte Jánosi Zoltán.

Nem támogatja a kinevezést

Mint fogalmazott, súlyos hiba, az egriek cinikus lenézése volt a megszavazása a „szörnykoalíció” részéről.

– Én teljes mértékben elutasítom a városi cégünk egy fideszes pozícióhalmozásának eszköze legyen, elutasítom a NER és Oroján Sándor fidelitaszos haverjainak kiszolgálását. De a történetnek még nincs vége. A kinevezéshez ugyanis szükséges (lenne) a tulajdonos döntéshozó testületének jóváhagyására is. Én, mint e testület tagja, természetesen nem fogom megszavazni Eged Renátó kinevezését, és egyben felszólítom a testület többi tagját is, hogy ők se támogassák a kinevezést! Igen, ez a folyamat blokkolható, és van elvi lehetőség új pályázat kiírására is, tehát csak a szándékon múlik, hogy sikerüljön megakadályozni e botrányos kinevezést – húzta alá Jánosi Zoltán.

Szakmai tudás és tapasztalat

Oroján Sándor önkormányzati képviselő a fentiekkel kapcsolatban azt mondta, az elmúlt években Eger köztisztasága jelentősen romlott, szaporodtak a kátyúk és a gaz is.

– Az előző vezető és a városvezetés által lezüllesztett városgondozás kudarcot vallott, ráadásul munkáját inkább végezte a polgármester feldebrői kertjében, mintsem Eger utcáin. Ezen az állapoton azzal lehet javítani, hogy a cég élére végre jó szakembert választunk, a céget pedig ellátjuk a feladataihoz szükséges erőforrásokkal és városi célokkal. Eged Renátó szakmai tudását, tapasztalatát mindenki elismerte, kifogás kizárólag a politikai nézetei miatt érkezett a baloldaltól. Jánosi Zoltán az Evat Zrt. igazgatósági tagjaként meggyőződésem szerint eddig mindig a város érdekét és az Evat számára fontos szakmai szempontokat helyezte előtérbe a döntései során, ez a közleménye viszont nem erről szól, hanem a Momentum pártközpontjának történő megfelelésről. Közelednek a választások, a politikai kommunikációt tudjuk be most ennek. Meggyőződésem szerint nincs jobboldali vagy baloldali gaz a városban, nincs liberális vagy szocialista kátyú sem. Az egriek pedig joggal várják el, hogy a pártpolitikai csatározás helyett a helyi közéleti szereplők Eger érdekét tartsák inkább szem előtt, és koncentráljanak a város közállapotára ahelyett, hogy egymást minősítgetik – húzta alá az önkormányzati képviselő.

Az egri közgyűlés többször is nekifutott a döntésnek

Politikai haszonszerzést sejt

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a közleménnyel kapcsolatban leszögezte, ha törvénytelen volt a közgyűlés, akkor a döntés is az, de ezt a kormányhivatal jogosult vizsgálni törvényi felügyeleti jogkörében. Ha a döntés törvényes, annak törvényszéki bejegyzése is szükséges.

– A megválasztott vezető pedig, ha személye kapcsán összeférhetetlenség áll fenn, köteles azt megszüntetni. Mindez kétségbeesett „NER- ezés” hiszen a Momentum semmit nem tud felmutatni eddigi tevékenységével. Az egész írás politikai haszonlesésről szól, egyetlen mondat sem a megválasztott szakmai kvalitásairól. A jelölt nem politikus, sokkal inkább szakembernek tűnik még a közleményből is. Számomra a szakmai, emberi alkalmasság a mértékadó, s nem az, hogy az illetőnek ki az apja. Mirkóczki Ádám polgármester úrral semmilyen szövetségben nem vagyok. A város érdekében ügyek mentén szükségszerűen együtt kell, hogy működjön a város parlamenti képviselője – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

Nem lesz összeférhetetlenség

Eged Renátót szintén megkérdeztük az egri Momentum állításairól, válasza szerint a közlemény valótlanságokat és csúsztatásokat tartalmaz, melyeket tételesen cáfolt is.

– Aki az egri közgyűlés augusztus 11-i ülésén részt vett és figyelt, az hallhatta, amint az ülésen jeleztem, hogy amennyiben pályázatom a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői pozíciójára sikeres, és a közgyűlés bizalmat szavaz nekem, úgy a hatályos jogszabályok alapján minden fennálló összeférhetetlenséget megszüntetek. Ez vonatkozik mind a PEVIK Nonprofit Kft.-nél, mind a Fenstherm 2003 Kft.-nél betöltött vezető tisztségviselői pozíciómra, amelyekről azonnali hatállyal lemondok, amint érvényes munkaszerződésem jön létre a Városgondozás Eger Kft.-vel. Erről írásban nyilatkoztam már dr. Bánhidy Péter jegyző úrnak, valamint az Evat Zrt. igazgatóságának is. Természetes dolognak tartom, hogy ezekről a pozícióimról nem mondtam le addig, ameddig nem született döntés a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői pozíciójáról. Elvégre senki nem szívesen hagyná ott munkahelyét addig, ameddig a pályázata egy másik munkahelyre pozitív elbírálást nem kap – szögezte le Eged Renátó.

Közölte, politikai csúsztatás az is, hogy „mélyen hallgatott” a Fenstherm 2003 Kft.-vel való kapcsolatáról.

– A cég vezető tisztségviselőjének személye és tulajdonosi köre nyilvános információ, a közhiteles cégnyilvántartás ezt tartalmazza, ami bárki számára elérhető. Az ügyvezetői pályázatom során erre irányuló kérdés nem érkezett, illetve az ottani munkatapasztalataim egyébként is irrelevánsak a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői állása szempontjából. A Fenstherm 2003 Kft. főtevékenysége eltér a Városgondozás Eger Kft. főtevékenységétől, nem igaz, hogy a két cég hasonló területen dolgozna. Mindezektől függetlenül az augusztus 11-i közgyűlésen válaszoltam a Fenstherm 2003 Kft.-re irányuló kérdésekre, ottani szerepemmel kapcsolatban semmit nem titkoltam el – emelte ki az összeférhetetlenségi kérdéssel kapcsolatban.

– Határozottan visszautasítom, hogy bármelyik munkakörömben politikai érdekeket figyelembe véve cselekedtem volna, vagy cselekednék a jövőben. A politikai hovatartozás mindenki saját magánügye, ez alapján hátrányos megkülönböztetés senkit nem érhet. Meggyőződésem, hogy a Városgondozás Eger Kft. vezetését kizárólag szakmai alapon, a politikát teljes mértékben kizárva lehet úgy ellátni, hogy az a lehető legnagyobb mértékben az egri lakosság érdekeinek érvényesítését, a tiszta és rendezett város fenntartását lehetővé tegye. Mint azt a pályázatom és a közgyűlési meghallgatásom során is elmondtam, én ezen elvek mentén kívánom betölteni a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői állását – zárta válaszát Eged Renátó.