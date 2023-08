Az előző három, hullámvölgyet jelentő év után emelkedett a tanári, vagy más pedagógiai szakokra fölvett hallgatók száma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ennek köze lehetett ahhoz is, hogy a Coviddal és digitális tanítással fémjelzett esztendők elmúltával, a felvételi követelmények könnyítésével – nem volt köztelező a nyelvvizsga, illetve az emelt szintű érettségi – a korábban be nem jutó, vagy a továbbtanulással nem próbálkozó fiatalok is kedvet kaptak a jelentkezéshez. A tendencia a többi, tanárképzéssel is foglalkozó felsőoktatási intézménynél hasonló volt - derül ki a felvi.hu adataiból.