– A napokban olyan esetekre derült fény, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A használt akkumulátor tárolása is környezetpusztító. Az akkugyárakkal a probléma a mérték, hiszen sok vizet használnak, veszélyesek, illetve 8-10 éven belül a hulladéktermékeket vissza kell venniük. Ez sok 10 millió darab is lehet, mihez kezdene a gyártó ezekkel Magyarországon? Abasáron a laktanyában 1700 tonna akkumulátor hulladékot találtak. Ekkora mennyiséget nem lehet az éj leple alatt csak úgy odahordani. A legközelebbi akkumulátor gyár 60 kilométerre van. Ha 40 tonnás kamionokkal vitték oda, akkor is 43 fuvar kellett. Hihetetlen hogy senkinek nem tűnt fel. Ezeket a cselekményeket csak a mostani elithez tartozók tudták megtenni. Meg kell állítanunk a NER-lovagokat! Felszólítjuk az országgyűlési képviselőket, dr. Pajtók Gábort, Horváth Lászlót, Szabó Zsoltot és Nyitrai Zsoltot, hogy végezzék azt a munkát, melyre a választók felhatalmazták őket! Ha 10-15 év múlva az unokáik megkérdezik, mit tettek azért, hogy elkerüljük a környezeti katasztrófát, mit válaszolnak majd? – fogalmazott.

A megszólított képviselőknél a sajtótájékoztató után érdeklődünk az elhangzottakkal kapcsolatban.