Mint elmondta, a különleges természeti környezetben sokan megfordulnak, keresik a nyugalmat, kicsit a világtól való elvonulás színtere is a hely.

– Persze azért már nem teljesen olyan mint a filmben, mert néha többen is vannak, akad pad, ahol le lehet ülni, közösségi könyvtárat is létrehoztak, paradicsomot nevelnek az ideérkezők – tette hozzá.

Mitykó László előzetesen engedély kért Dimitry-től, hogy a szigeten éjszakázhasson. A filmes az ottani vízügyi igazgatóságtól bérli a területet.

– Akadtak érdekességek szép számmal, a pockok mindennap megjelentek a sátor környékén, hátha leesik nekik valami, de találkoztam rókával, hattyúval, láttam különleges halakat és még folyami rákot is. Ezzel kapcsolatban a fiatalember, aki éppen a doktori disszertációját írta, és ő is ott volt a szigeten elmondta, ez jó jel, és azt jelenti, hogy tiszta a víz. A fényszennyezés is jóval kisebb volt, sokkal több csillagot látott, mint máskor – mondta.