Javában tombol még a nyár, de a Detki Petőfi Sándor Általános Iskolában nem tétlenkednek, számolt be portálunknak dr. Vona-Túri Diána intézményvezető. Mint mondta, hála a szülőknek, látványos változásokon ment át az iskola az elmúlt időben.

– A napokban az udvaron álló rönkfa filagória tetőszerkezete újult meg Varga Balázs, Boros Zoltán és Vona Ádám keze által, melyhez az OSB lapot a detki önkormányzat, a zsindelyt Vona Ádám ajánlotta fel. Emellett a régi iskola belső oldalfala is új formát öltött, melynek alapozásában szintén Varga Balázs és Vona Ádám vett részt, a festéket is utóbbi ajánlotta fel. Hálás köszönet a gyerekek nevében, akik minden bizonnyal nagy örömmel fogadják szeptemberben a megújult környezetet. Köszönet dr. Szmatona-Túri Tünde ikertestvéremnek, aki a falfestmények megalkotásánál segédkezett. Mára az iskola rozsdás, kopott kerítése is új arculatot kapott a diákmunka program tagjai által. A hátsó rész színei a magyar zászlót és a detki címer színeit elevenítik meg, mindez Schlág Lionel, Révész Krisztofer, Tőzsér Zsófi Zsanna és Szalóki Marcell keze munkáját dícséri. Itt szeretném kiemelni az első kerítést zöldre festő diákmunkásokat, Csatlos Csillát, Barta Georginát, Juhász Vivient és Szabó Pankát, akik az ökoiskola címhez méltán illő, természetközeli zöld színt adták a kerítésnek. Köszönet a munkájukért, hisz nélkülük nem újulhattak volna meg a közösségi értékek. És természetesen hálás köszönet Detk önkormányzatának, hisz a programot és az anyagokat is a község biztosította – részletezte dr. Vona-Túri Diána.