A minap szóba került, ki mihez ragaszkodik, mi az, ami nélkül nem tud eltölteni még egy hosszú hétvégét sem. Érdekes dolgokra derült fény, hogy mik nélkül nem tudunk, tudnak a barátaink elmenni nyaralni. Van, aki a saját párnája nélkül még egy éjszakát sem vállal be az otthonától távol, más a vasalóját pakolja be elsőnek, és olyan is akadt köztünk, aki csak a saját kávéfőzőjéből kinyert feketét hajlandó meginni, így aztán mindig utazik vele a kis kotyogósa is. Megnyugtatásul megjegyezném, sok felnőtt az alvós plüssállatát is viszi magával, tehát aggodalomra semmi ok - nekem sem. A kisrókám ugyanis félne, ha otthon hagynám...