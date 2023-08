Heves vármegyében 6 projektet támogat 1 400 000 forinttal a Tesco áruházlánc. Idén összesen 161 nyertes projekt született az Ön választ, mi segítünk nevezetű pályázat 13. fordulójában – olvasható a Tesco sajtóközleményében.

A pályázat idei fordulójában többek között közösségi teaház és kávézó létrehozását, ingyenes kerámiafoglalkozásokat, díjmentes tevékenységeket biztosító Oratórium létrehozását, valamint gőzösök restaurálását támogatja a bevásárlóközpont Heves vármegyében. A helyi vásárlók a legtöbb voksot a Magyar Rákellenes Liga egészségmegőrző és rehabilitációs programjára adták le. Az áruházlánc a szavazatok számának függvényében 400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá a pályázatok megvalósításához, összesen 1 400 000 forint értékben.

Az Ön választ, mi segítünk pályázat 13. fordulójában országosan több mint 2,1 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói. A vállalat összesen 41 millió forinttal támogat 161 nyertes projektet.

Heves vármegyében 6 pályázatra szavazhattak a vásárlók július 10. és augusztus 6. között, a legtöbb zsetont pedig a hatvani Tesco hipermarket vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat ezen fordulójában is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért. A Tesco támogatásának köszönhetően a régióban több kezdeményezés is megvalósulhat. Ilyen az egri fiatalok számára programoknak helyet adó, művelődést, beszélgetést biztosító közösségi teaház és kávézó, az ingyenes, közösségi kerámiafoglalkozás, a személyiségfejlődéshez szükséges beszélgetéseknek, sportolásnak, kézművességnek és közös játéknak helyet adó Oratórium, valamint a vasúti múltat megjelenítő gőzösök restaurálását támogató projekt is.

– Igazán örülök annak, hogy vásárlóink negyede a nyári időszak ellenére aktívan részt vett a támogatások elosztásáról döntő szavazásban, így még több zseton gyűlt össze üzleteinkben, mint az előző fordulóban. Ebből is látszik, hogy a környéken lakók mindenhol szívükön viselik a helyi közösségek életét, amelynek fejlesztéséhez ismét hozzájárulhatunk egy kicsit. A 13. forduló kezdeményezéseinek 43 százaléka a gyermekek, 24 százaléka a családok, 13 százaléka a helyben élő teljes közösség, míg 12 százaléka a hátrányos helyzetűek érdekeit szolgálja. Rendkívül büszkék vagyunk a visszatérő pályázóinkra, akik évről évre kihasználják a lehetőséget, hogy néhány százezer forintot elnyerve tegyenek a jó ügyekért. Legaktívabb, újfent nyertes pályázónk a Lehetőség a családoknak 2005 Alapítvány, amely a sok kicsi sokra megy elvet követte, és így 11 alkalommal indulva összesen 3.850.000 forintot fordíthatott eddig projektjei megvalósítására, köszönhetően egyebek mellett annak is, hogy 9 alkalommal a legtöbb szavazatot kapta körzetében – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.